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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Данни: «Зенит» гораздо сильнее остальных команд в РПЛ, уверен, что станут чемпионами за несколько туров до конца»

17 Апреля 2023 • 16:53 Комментировать
Зенит
...
Динамо Москва
22.04 19:00

Бывший полузащитник «Зенита» Мигель Данни уверен в том, что команда из Санкт-Петербурга выиграет текущий розыгрыш РПЛ.

После 23 туров чемпионата России «Зенит» уверенно возглавляет турнирную таблицу, опережая своего ближайшего преследователя «Ростов» на девять очков. До конца турнира командам осталось провести по семь матчей.

«Зенит» гораздо сильнее остальных команд в РПЛ. Уверен, что станут чемпионами за несколько туров до конца сезона», — приводит слова Данни «Чемпионат».

Свой следующий матч «Зенит» проведёт 22 апреля против «Динамо». Начало — в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Мигель Данни
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ЗЕНИТ ДИНАМО МОСКВА
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