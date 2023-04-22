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Семаку не принципиально оформить чемпионство в матче со «Спартаком»

22 Апреля 2023 • 22:12 Комментировать
Зенит
3:1
Динамо Москва
окончен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции после матча с «Динамо» (3:1) ответил на вопросы о пенальтисте и «золотом матче».

- Обычно до игры определяется, кто будет бить пенальти. Вы определили, что будет Малком исполнять независимо от того, что именно он забил первый гол?

- Да, так и определялось. Иногда у нас один игрок, иногда у нас два игрока, которые по самочувствию на поле определяют, кто из них будет бить. Мы заранее определяем, и сегодня таким игроком был Малком. Нам показалось, что для него очень важно было исполнить и забить. Он не так много забивает, а сегодня сыграл прекрасную игру, такой своеобразный хет-трик. Заработал пенальти, забил и забил с игры, отдал голевую передачу, поэтому сегодня он сыграл здорово.

- Отрыв как минимум до завтра увеличился до 12 очков. Как минимум, увеличилась вероятность того, что «Зенит» оформит чемпионство через тур в матче со «Спартаком». Сейчас очень активно в соцсетях обсуждается именно эта вероятность. Для вас лично имеет ли значение, что можете  оформить чемпионство в матче со «Спартаком», или это не имеет никакого значения?

- Это не имеет никакого значения. Единственное, о чем мы думаем, это о следующей игре, как лучше подготовиться, чтобы все были в хорошем состоянии. И о том, чтобы как можно лучше сыграть и стараться победить в Самаре.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак
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