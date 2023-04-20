Радченко: Уход Кузяева будет потерей для «Зенита», но это нужно понять и принять

Тренер академии «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением о возможном уходе полузащитника Далера Кузяева из стана «сине-бело-голубых».

«Если у Кузяева есть или будет предложение из Европы, то «Зениту» нужно отнестись к этому с пониманием. Он очень много сделал для команды, помог завоевать множество титулов. Все будет решаться между ним и двумя клубами», — приводит слова Радченко «Чемпионат».

По мнению специалиста, любой футболист хочет получить новый вызов, Кузяев уже все выиграл в России. Конечно, это будет потеря для «Зенита», но нужно это принять, добавил Радченко.

30-летний хавбек выступает за «Зенит» с 2017 года. Контракт Кузяева с клубом истекает в конце текущего сезона. Трансферная стоимость игрока оценивается в 10 миллионов евро.