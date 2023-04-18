Бывший игрок «Зенита» Максим Боков в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» выразил мнение, что в следующем году у команды из Санкт-Петербурга будет хорошая конкуренция за победу в чемпионате России.

«Если у них есть хорошая ротация… Опять же, у «Зенита» есть много молодых игроков, которых они частенько сейчас подпускают к играм в чемпионате. Опять же, надо готовиться именно к сопернику, не расслабляться. В следующем году соперничество будет намного жёстче, чем в этом сезоне», — сказал Боков.

«Зенит» является чемпионом России четыре сезона подряд. В сезоне-2022/23 команда Сергея Семака снова может стать чемпионом страны, «Зенит» с 55 очками лидирует в турнирной таблице, набрав 44 очка.