Бывший нападающий «Динамо» Олег Терёхин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча с «Зенитом».

- «Динамо» не так давно обыгрывал «Зенит» в Кубке России. Сможет повторить успех сегодня?

- В том кубковом матче «Динамо» обыграло «Зенит» по пенальти, а в основное время все-таки была ничья. Это нельзя забывать. А сегодня москвичам придется очень тяжело в Питере. Потому что «Зенит» объективно сильнее по игре.

- Насколько будет велик для «Динамо» фактор быстрого гола, ведь кубковом матче он сыграл большую роль?

- Конечно, это значимый момент. Если «Динамо» забьет, то будет уже совсем другой футбол. А если забьет «Зенит», то «бело-голубым» будет трудно отыграться и набрать очки.

- Но ведь если хозяева забьют, не исключено, что они успокоятся.

- Мне так не кажется.

- А вам не кажется, что «Зенит» немного притормозил, что на подсознании игроков сидит очковый отрыв и это тоже может сказаться на игре?

- Я не думаю, что команда Семака притормозила, потом против нее все сейчас бьются. Мы это видели и в матче с «Ростовом», в котором была ничья. Вот «Зенит» и теряет очки. Но не надо забывать, что это был выездной матч, а сегодня они играют дома.

- Но «Динамо» находится в такой ситуации, что команде нужно выходить на эту игру, как на матч года.

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- Не исключено, что так и будет. Но «Зенит» все равно сильнее, поэтому наберет очередные три очка.

- Понятно, что «Зенит» будет играть первым номером. «Динамо» удобен такой вариант?

- Мне самому это интересно. Не исключаю, что так будет даже удобнее. Обязательно будут появляться какие-то зоны, которые можно использовать. В любом случае у «Динамо» будут моменты, чтобы забить. Я уверен. Так что мы вряд ли увидим нули на табло.

- Ничья устроила бы «Динамо»?

- Думаю, устроит.

- Какой счет мы сегодня увидим?

- 2:1 в пользу «Зенита».

- Как расцениваете шансы «Динамо» попасть в призовую тройку?

- Мне кажется, что если они удачно сыграют в Питере, добьются победы, то тогда это получится. Но надо смотреть, как сложатся оставшиеся матчи у всех претендентов на медали. Хотя я не могу сказать, что «Динамо» сейчас играет лучше, чем конкуренты: «Ростов», «Спартак» и ЦСКА. Скорее наоборот. Но варианты войти в тройку всегда есть.

Елена Григорьевская