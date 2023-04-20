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Стрепетов: «Динамо» приедет давать бой «Зениту» эксклюзив

20 Апреля 2023 • 22:20 Комментировать
Зенит
...
Динамо Москва
22.04 19:00

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о матче «сине-бело-голубых» с «Динамо» (0:0) в 24-м туре Российской премьер-лиги.

- Ждём, что «Динамо» после этой игры вывалится из борьбы за медали?

- Буду с нетерпением ждать эту игру. «Динамо» оживает. Да, с небольшим везением. Но любая победа даёт тренерскому штабу и футболистам уверенность в своих силах. «Бело-голубым» придётся очень тяжело, тем более что стадион наверняка будет заполнен, а зрители будут ждать реванша. Игра будет потрясающей, но «Динамо» уже просто так не возьмёшь. Там есть исполнители, которые могут доставить неприятности. Тюкавин, Смолов, линия полузащиты и Шунин, который точно не хочет пропускать, – весёлая компания.

- Не ждёте выноса в одни ворота?                           

- Не жду ни в коем случае, не представляю такого сценария в матче с «Динамо». Конечно, «бело-голубые» должны сыграть от обороны в быстрых контратаках, у них симпатичная атака. В конце матча на Кубок России они ещё и повозили «Зенит», прямо скажем. «Динамо» приедет давать бой «Зениту». Почему «Ростов» не проиграл «Зениту», а московское «Динамо» должно обязательно уступить?

- У «Ростова» и «Динамо» разная психология.

- Конечно, «Зенит» полетит выигрывать, но победы «Динамо» дали футболистам и тренерскому штабу уверенность. В случае победы они могут сесть на хвост ЦСКА и «Спартаку».

 

 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Алексей Стрепетов
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