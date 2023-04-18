В «Динамо» рассказали о мероприятиях в честь столетия

Во вторник, 18 апреля, «Динамо» празднует столетие клуба. Комментарий по поводу столь громкого события дал Павел Пивоваров, который занимает должность генерального директора московского клуба.

«Столетие для клуба значимо. У нас целый комплекс мероприятий. На неделе будет открытие магазина в ГУМе, также будет открыт музей общества «Динамо». В ГУМе будет выставка. Следите за новостями, будет ещё много событий», - сказал Пивоваров, чьи слова приводит ТАСС.

Ближайший матч чемпионата России «Динамо» проведёт 22 апреля – против «Зенита» на выезде. Игра стартует в 19:00 по московскому времени.

Добавим, что на текущий момент «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.