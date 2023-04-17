Бушманов: «Другим клубам нужно ориентироваться на «Зенит»

Бывший защитник московского ЦСКА Евгений Бушманов высказался о лидирующем в чемпионате России петербургском «Зените».

Специалист заявил, что интрига в нынешнем розыгрыше золотых медалей РПЛ уже пропала, открытым остаётся только вопрос сроков официального оформления титула «сине-бело-голубыми».

В то же время эксперт сказал, что не стоит прямо сейчас поздравлять петербуржцев с чемпионским титулом следующего сезона.

«Такое [гегемония одного клуба] же есть и в Германии, и во Франции - не только в России. Сейчас так. Другим клубам нужно ориентироваться на «Зенит» и стараться конкурировать», - цитирует Бушманова «Чемпионат».

Помешать команде с берегов Невы на прошедших выходных мог «Ростов», однако в очной встрече коллективы сыграли в нулевую ничью.