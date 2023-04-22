Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча 24-го тура Российской премьер-лиги ЦСКА – «Локомотив».

- Для вас матч тура - это противостояние ЦСКА и «Локомотива» или «Зенита» и «Динамо»?

- Конечно, мне немного интереснее наблюдать за московским дерби. У «Зенита» достаточно большой и комфортный отрыв, так что глобального ажиотажа от игры с его участием я не жду. С турнирной точки зрения обе игры интересны, так что они оба заслуживают максимального внимания.

- Вы ждёте, что ЦСКА продлит свою победную серию или осечётся на «Локо»?

- Конечно, хочется победы ЦСКА, но не всё так просто. «Локомотив» хорош на этом отрезке чемпионата, уступил только «Зениту». Нас ждёт увлекательная встреча.

- Наверняка в этой игре примет участие Артём Дзюба. Для него этот матч будет принципиальным? Всё-таки раньше он играл за «Спартак» и «Зенит».

- Я не жду от него чего-то экстраординарного. Понятно, что Дзюба - опытный игрок и может доставить проблемы обороне ЦСКА, но я бы не стал персонализировать ситуацию в этой игре.

- Он доказал руководству и болельщикам «красно-зелёных», что заслужил новый двухлетний контракт?

- На короткой дистанции он пока показывает хорошую результативность, но для меня это не сюрприз. Для него наш чемпионат – давно прочитанная книга. В нашем чемпионате, обладая такими габаритами и опытом, можно забивать. Он вписался в коллектив и наладил отношения с тренером – это главное. Думаю, сегодня игра «Локомотива» зависит не только от Дзюбы. В команде есть те же Пиняев и Глушенков, которые находятся в очень хорошей форме. Не думаю, что стоит делать акцент именно на нём.