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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Алдонин: «Для Дзюбы РПЛ – давно прочитанная книга» эксклюзив

22 Апреля 2023 • 15:05 Комментировать
Зенит
...
Динамо Москва
Через 3 ч. 19 мин.

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча 24-го тура Российской премьер-лиги ЦСКА – «Локомотив».

- Для вас матч тура - это противостояние ЦСКА и «Локомотива» или «Зенита» и «Динамо»?

 - Конечно, мне немного интереснее наблюдать за московским дерби. У «Зенита» достаточно большой и комфортный отрыв, так что глобального ажиотажа от игры с его участием я не жду. С турнирной точки зрения обе игры интересны, так что они оба заслуживают максимального внимания.

- Вы ждёте, что ЦСКА продлит свою победную серию или осечётся на «Локо»?

- Конечно, хочется победы ЦСКА, но не всё так просто. «Локомотив» хорош на этом отрезке чемпионата, уступил только «Зениту». Нас ждёт увлекательная встреча.

- Наверняка в этой игре примет участие Артём Дзюба. Для него этот матч будет принципиальным? Всё-таки раньше он играл за «Спартак» и «Зенит».

- Я не жду от него чего-то экстраординарного. Понятно, что Дзюба - опытный игрок и может доставить проблемы обороне ЦСКА, но я бы не стал персонализировать ситуацию в этой игре.

- Он доказал руководству и болельщикам «красно-зелёных», что заслужил новый двухлетний контракт?

- На короткой дистанции он пока показывает хорошую результативность, но для меня это не сюрприз. Для него наш чемпионат – давно прочитанная книга. В нашем чемпионате, обладая такими габаритами и опытом, можно забивать. Он вписался в коллектив и наладил отношения с тренером – это главное. Думаю, сегодня игра «Локомотива» зависит не только от Дзюбы. В команде есть те же Пиняев и Глушенков, которые находятся в очень хорошей форме. Не думаю, что стоит делать акцент именно на нём.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва ЦСКА Москва Евгений Алдонин
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