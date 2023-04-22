Петржела: «Я вообще не понимаю, зачем Клаудиньо российский паспорт»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал высказывание бразильского полузащитника петербургской команды Клаудиньо об отсутствии планов выступать за сборную России. Напомним, что в феврале текущего года Клаудиньо получил российское гражданство.

«Я вообще не понимаю, зачем Клаудиньо паспорт РФ. В сегодняшней международной обстановке это нонсенс. Но лучше, конечно, спросить об это его», — приводит слова Петржелы «Спорт-Экспресс».

Клаудиньо перешёл в «Зенит» летом 2021 года из «Брагантино». В составе команды из Санкт-Петербурга полузащитник провёл в общей сложности 56 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 14 результативных передач.