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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Динамо» высказались о возможном продлении контракта с Захаряном

20 Апреля 2023 • 09:34 Комментировать
Зенит
...
Динамо Москва
22.04 19:00

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о возможном продлении контракта с полузащитником команды Арсеном Захаряном.

Напомним, что действующий контракт 19-летнего футболиста с московским клубом рассчитан до лета 2024 года. По словам Гафина, сейчас предметных переговоров о продлении соглашения не ведётся, так как команда полностью сконцентрирована на концовке сезона.

«Переговоры по продлению контракта — это интерес разных сторон: клуба, игрока, его представителей, интерес со стороны европейских клубов. Это пазл, который надо собрать в моменте, когда все слагаемые совпадут», — цитирует Гафина «Чемпионат».

В текущем сезоне Захарян провёл 30 матчей, забил четыре гола и отдал семь результативных передач. Прошлым летом активный интерес к полузащитнику проявлял лондонский «Челси», однако сделка не состоялась из-за технических трудностей.  

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Арсен Захарян Дмитрий Гафин
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