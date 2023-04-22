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Орещук: «К сожалению, сейчас «Динамо» не то, что при Шварце» эксклюзив

22 Апреля 2023 • 12:15 Комментировать
Зенит
...
Динамо Москва
Через 5 ч. 18 мин.

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча 24-го тура Российской премьер-лиги «Зенит» — «Динамо». 

- Для вас матч тура это противостояние ЦСКА и «Локомотива» или «Зенита» и «Динамо»?

- Наверное, второе. На этой неделе «бело-голубым» исполнилось 100 лет, а питерцы семимильными шагами движутся к чемпионству. Если «Динамо» уступит, то максимально отдалится от медалей.

- Думаете, «Динамо» приедет давать бой или для «Зенита» эта игра окажется лёгкой прогулкой?

- «Зениту» всегда тяжело даются игры с «Динамо», москвичам не надо особенно настраиваться на этот матч, но уровень игры команды Славиши Йокановича в последних турах оставляет желать лучшего. Если «Динамо» покажет тот же футбол, который оно показало в Кубке России, то «Зениту» придётся тяжело.

- То есть вы не ждёте, что «Динамо» вывалится из борьбы за тройку?

- Впереди ещё шесть туров, команды разыграют 18 очков. Да, «Динамо» будет тяжело, но пока ничего не ясно.

- На ваш взгляд бывшего нападающего с первых минут на поле в этой игре должен появиться Константин Тюкавин или Фёдор Смолов?

- Тюкавин берёт на себя много черновой работы, его функции пригодятся в игре с «Зенитом». Игрокам надо быть заряженными на борьбу все 90 минут, им придётся прессинговать защитников. Смолов играет в вальяжный и красивый футбол, с «Зенитом» это не пройдёт. Последние игры показали, что Тюкавин в отличной форме, а Смолов пока потерял место в стартовом составе.

- Судя по всему, вы не ждёте искромётной игры от москвичей.

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- Вы знаете, я не могу сказать, что это так. «Динамо» почему-то здорово настраивается на лидеров нашего чемпионата и показывает классную игру. Дело в недооценке маленьких клубов? Наверное, нет. Что происходит внутри коллектива, мы не знаем. К сожалению, сейчас команда не та, что при Сандро Шварце. Тогда ребята выходили заряженными и наглыми на каждую игру, сейчас такого нет. Дело в менталитете или в стиле игры – не знаю. Против сложных соперников играет хорошо, против середняков не очень.

- То есть дело в психологии?                                                                                                  

- Мне кажется, проблема всё-таки в тренировочном процессе. Повторюсь, не мне за это отвечать.

Встреча «Зенит» — «Динамо»  состоится сегодня, 22 апреля. Начало игры — в 19:00 мск.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Роман Орещук
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