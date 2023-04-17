Петржела: «Зенит» — самая сильная команда в РПЛ, у них нет конкурентов»

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела высказался о возможном чемпионстве «сине-бело-голубых» в текущем сезоне.

«Всем было понятно еще до начала сезона, что «Зенит» станет чемпионом. Эта самая сильная команда в России — у них нет никаких конкурентов. Нет никакой проблемы, что питерцы вчера не обыграли «Ростов», — цитирует Петржелу «Чемпионат».

«Сине-бело-голубые» возглавляют турнирную таблицу Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 55 очков. На второй строчке располагается «Ростов» (46), а замыкает тройку «Спартак» (45).

В 24-м туре «Зенит» примет «Динамо», встреча пройдет 22 апреля. Начало игры запланировано на 19:00 по мск.