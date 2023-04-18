Колосков: «Интриги уже нет, но хочется верить, что кто-то ещё сможет навязать борьбу «Зениту»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об интриге в текущем розыгрыше чемпионата России. Напомним, что после 23 туров турнирную таблицу уверенно возглавляет «Зенит», опережающий второй «Ростов» на девять очков.

Колосков выразил надежду на то, что кто-нибудь сможет навязать борьбу команде из Санкт-Петербурга до конца нынешнего сезона.

«Конечно, интриги уже нет, но хочется верить, что кто-то ещё сможет навязать борьбу «Зениту». «Ростов» наглядно показал, что с «Зенитом» можно играть на равных. Если каждая команда будет так играть, то почему нет, всё возможно», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

Отметим, что «Зенит» является победителем четырёх последних розыгрышей РПЛ кряду. Последней командой, которой удавалось выигрывать чемпионат России до «сине-бело-голубых» остаётся московский «Локомотив».