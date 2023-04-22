В «Динамо» высказались о сроках возвращения Тюкавина

Нападающий Константин Тюкавин пропустил субботний матч «Динамо» против «Зенита» (поражение 1:3). Футболист не смог помочь своей команде из-за ангины.

Дмитрий Гафин, который входит в состав совета директоров «Динамо», высказался о сроках возвращения Тюкавина в строй.

«Надеемся, что в ближайшие дни он пойдёт на поправку и будет готов к следующей игре», - сказал Гафин, чьи слова приводит ТАСС.

Следующий матч чемпионата России «Динамо» проведёт 28 апреля – против «Факела» на своём поле. На текущий момент команда Славиши Йокановича занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.