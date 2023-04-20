Сергеев: «Наша конкуренция с Кассьеррой идёт на пользу «Зениту»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев поделился мнением о своей конкуренции с колумбийским одноклубником Матео Кассьеррой за место в основном составе команды.

«Решение остаётся за тренерским штабом. Мы хорошо относимся друг к другу, общаемся — словом, между нами здоровая конкуренция, которая идёт на пользу «Зениту», — цитирует Сергеева Bobsoccer.

В нынешнем сезоне 27-летний Сергеев провёл за «Зенит» 27 матчей, забил 12 голов и отдал пять результативных передач. На счету 26-летнего Кассьерры пять мячей и шесть голевых передач в 28 встречах.

После 23 туров РПЛ «сине-бело-голубые» возглавляют турнирную таблицу с 55 набранными очками в своём активе. Свой ближайший матч петербуржцы проведут 22 апреля против «Динамо». Начало — в 19:00 по московскому времени.