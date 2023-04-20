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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сергеев: «Наша конкуренция с Кассьеррой идёт на пользу «Зениту»

20 Апреля 2023 • 13:27 Комментировать
Зенит
...
Динамо Москва
22.04 19:00

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев поделился мнением о своей конкуренции с колумбийским одноклубником Матео Кассьеррой за место в основном составе команды.

«Решение остаётся за тренерским штабом. Мы хорошо относимся друг к другу, общаемся — словом, между нами здоровая конкуренция, которая идёт на пользу «Зениту», — цитирует Сергеева Bobsoccer.

В нынешнем сезоне 27-летний Сергеев провёл за «Зенит» 27 матчей, забил 12 голов и отдал пять результативных передач. На счету 26-летнего Кассьерры пять мячей и шесть голевых передач в 28 встречах.   

После 23 туров РПЛ «сине-бело-голубые» возглавляют турнирную таблицу с 55 набранными очками в своём активе. Свой ближайший матч петербуржцы проведут 22 апреля против «Динамо». Начало — в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Иван Сергеев Матео Кассьерра
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