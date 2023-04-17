Бышовец: «Зенит» не расслабится настолько, чтобы упустить чемпионство»

Российский тренер Анатолий Бышовец уверен, что питерский «Зенит» уже не расслабится настолько, чтобы упустить пятое кряду чемпионство в Российской премьер-лиге.

«Петербуржцы не позволят себе расслабиться настолько, чтобы потерять первое место», - заявил Бышовец «Чемпионату», пояснив, что сейчас вся интрига РПЛ сосредоточена в борьбе между «Спартаком», ЦСКА и «Ростовом», которые продолжат терять очки в любом случае.

По итогам 23 тура питерцы, напомним, сохранили девятиочковый отрыв от второго места в Премьер-лиге. Вчера подопечные Сергея Семака разошлись миром с «Ростовом» - 0:0.