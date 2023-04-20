Агент Малкома: «В РПЛ хороший уровень команд»

Луис Фернандо Гарсия, представитель нападающего «Зенита» Малкома, высказался об уровне Российской премьер-лиги.

«Слабый ли уровень у соперников «Зенита»? В РПЛ хороший уровень команд. Нельзя говорить, что победы «Зениту» даются легко», — заявил агент бразильца в интервью изданию «РБ Спорт».

Напомним, что в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги «сине-бело-голубые» находятся на первом месте в турнирной таблице, опережая идущий на втором месте «Ростов» на девять очков. Петербургский клуб выиграл последние четыре сезона чемпионата, в трёх из которых участвовал Малком.