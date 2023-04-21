Андрей Мостовой – о матче с «Динамо»: «Мы точно должны реабилитироваться за Кубок»

Атакующий полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился своими ожиданиями от матча против «Динамо» в Премьер-лиге.

Мостовой ответил на вопрос, ожидает ли он обоюдоострой игры в предстоящем поединке.

«Не знаю, насколько обоюдоострой, но мы точно должны реабилитироваться за Кубок. Потому что перед нашими фанатами конфуз такой произошёл. Вираж может приходить только на игры Кубка, к сожалению, а мы лишили его такой возможности. Очень будем заряжены. Будет хорошая игра, агрессивная с нашей стороны», - сказал Мостовой пресс-службе «Зенита».

Напомним, что в средине марта «Зенит» проиграл «Динамо» в Кубке России по итогам серии пенальти на своём поле. Как следствие, питерцы вылетели из турнира.

Матч «Зенит» - «Динамо» стартует 22 апреля в 19:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.