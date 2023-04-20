Вратарь «Динамо» Игорь Лещук посетил премию Sport Business Awards, на которой в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о борьбе за медали, «Зените», а также о своем турнире, который состоится летом.

- Что для вас означает столетний юбилей «Динамо»?

- Это мой родной клуб, семья, в которой я с девяти лет. Знаю каждый уголок. Вся история, которая создаётся в «Динамо», происходит на моих глазах. Я очень рад, что переживаю вместе с клубом этот юбилей и надеюсь, что мы сможем его отметить в ближайшие годы победой в чемпионате России или Кубке страны.

- Но еще в этом сезоне команда может занять призовое место.

- Если в этом сезоне нам удастся занять место в тройке, это будет удовлетворительный результат. Но особо, например, бронзе наши болельщики радоваться не будут, как и мы, потому что все мы хотим что-то выиграть. Попасть в призы – это задача-минимум, которая ставится перед клубом в любом сезоне. Конечно, в последнее время результаты «Динамо» не совсем радовали, ведь ожидания всегда высокие.

- Чтобы занять призовое место, нужно вытеснить из тройки двух конкурентов: «Спартак», «Ростов» или ЦСКА.

- В целом сейчас все команды играют нестабильно. Даже «Зенит» порой буксует. Поэтому шансы у нас есть. Хотим быть в тройке. Понимаем, что это будет сложно, но мы не выбыли из гонки, и будем делать все, чтобы попасть в призовую тройку.

- Удивляют результаты «Зенита», с которым вам предстоит сыграть в субботу? Клуб теряет очки.

- Тяжело сказать, что у них происходит внутри команды, но я думаю, они немного успокоились. При этом уровень игроков там высокий, чтобы добиваться победы в нашем чемпионате. Они могут прибавить по ходу матча, если потребуется, но как показывает опыт, тяжело прибавить в какой-то определенный момент. К этому нужно быть готовым и постоянно выкладываться на максимум. Тогда ты будешь прибавлять. А когда ты дал слабину, быстро собраться бывает сложно. Но у «Зенита» сейчас есть хороший отрыв, и я сомневаюсь, что он упустит чемпионство.

- Вы посетили премию Sport Business Awards. Чем вас привлекло мероприятие?

Реклама

- Я недавно открыл свой личный бренд, который будет называться «31 Лещ». Под этим номером я играю. Этот бренд будет воплощать все мои идеи. Первое, что у нас будет, – турнир 4 июня для болельщиков «Динамо». Это подарок от меня на столетие клуба. Надеюсь, это позволит болельщикам поддерживать активный образ жизни. Люди смогут прийти, хорошо провести время. Так мой бренд пойдет в массы. Сначала он будет связан с «Динамо», а потом планирую чуть-чуть расшириться и уйти на всю футбольную аудиторию. Это будет какой-то мерч: футболки, кофты. Надеюсь, что он будет совместный с «Динамо». Также я думаю, что это будут какие-то мероприятия, как турнир для болельщиков.

- Уже известны подробности турнира?

- Это однодневный турнир. Он пройдет на небольших полях, в формате 6х6. Планировали, что будет максимум 16 команд, но получилось так, что еще до открытия заявок они были собраны. Буквально за один день. То есть, ажиотаж среди болельщиков «Динамо» уже большой.

- Какие будут призы?

- Это кубок, который мы будем разрабатывать, и медали, которые уже запустили в производство. Все стилизованное, а не какое-то покупное. Стараемся сделать все солидно и качественно. Будут призы от моего партнера, который дает мне вратарские перчатки. Плюс хотим сделать какие-то презенты просто за участие в турнире. Я думаю и о том, чтобы пригласить кого-то из футболистов «Динамо».

Елена Григорьевская