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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Селюк: «Динамо» - хороший вариант для Черчесова»

19 Апреля 2023 • 21:41 Комментировать
Зенит
...
Динамо Москва
22.04 19:00

Российский футбольный агент Дмитрий Селюк порассуждал о возможном назначении в столичное «Динамо» российского специалиста Станислава Черчесова, который на данный момент руководит венгерским «Ференцварошем».

«Хороший вариант. И для него, и для клуба. Но если Желько Бувач (заместитель гендиректора «Динамо» - Ред.) не уйдёт, то Черчесова в клубе не будет. Дело вт ом, что Бувач хочет быть руководителем. Чтобы все решения шли от него», - цитирует Селюка портал Rusfootball.

Эксперт добавил, что Черчесов сам любит, когда решения в команде принимает именно он сам.

«Когда в клубе столько людей, от которых идут решения, ничего хорошего не будет», - заключил Селюк.

Напомним, что Черчесов уже возглавлял «бело-голубых» с 2014 по 2015 годы.

Черчесов поздравил «Динамо» со столетием

 

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Дмитрий Селюк Станислав Черчесов
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