Колыванов: «Динамо» сделает всё, чтобы не проиграть «Зениту»

Российский тренер, бывший игрок «Динамо» Игорь Колыванов поделился мнением о грядущем противостоянии питерского «Зенита» с «бело-голубыми».

«Динамо» в матче с «Зенитом» сделает всё, чтобы не проиграть. Друг с другом сыграют две играющие команды, игра должна быть очень интересной», - цитирует Колыванова «Чемпионат».

Поединок «Зенита» и «Динамо» намечен на 22 апреля. Место встречи – питерская «Газпром Арена». Питерцы с девятиочковым отрывом от второго места возглавляют турнирную таблицу Российской премьер-лиги, в то время как «Динамо» идёт лишь на пятом месте с 39 набранными очками.

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