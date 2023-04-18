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Бушманов: «Очевидно, что «Зенит» будет играть в полную силу, пока официально не оформит чемпионство» эксклюзив

18 Апреля 2023 • 19:55 Комментировать
Зенит
...
Динамо Москва
22.04 19:00

Бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о возможном чемпионстве «Зенита».

«Я думаю, вряд ли «Зенит» расслабится и начнёт проверять своих воспитанников в оставшихся матчах. Считаю, что пока официально не оформят чемпионство, они будут играть в полную силу основным составом, это как по мне, очевидно. Естественно, шансы у «Зенита» большие, чтобы это сделать, и конкурентов нет», — сказал Бушманов.

Лидер чемпионата имеет отрыв от ближайшего преследователя «Ростова» в 9 очков. В следующем туре «Зенит» проведёт встречу против «Динамо» на «Газпром Арене».


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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ростов Евгений Бушманов РПЛ
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