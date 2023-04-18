Бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о возможном чемпионстве «Зенита».

«Я думаю, вряд ли «Зенит» расслабится и начнёт проверять своих воспитанников в оставшихся матчах. Считаю, что пока официально не оформят чемпионство, они будут играть в полную силу основным составом, это как по мне, очевидно. Естественно, шансы у «Зенита» большие, чтобы это сделать, и конкурентов нет», — сказал Бушманов.

Лидер чемпионата имеет отрыв от ближайшего преследователя «Ростова» в 9 очков. В следующем туре «Зенит» проведёт встречу против «Динамо» на «Газпром Арене».