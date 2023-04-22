Клаудиньо: «Семак часто выступает в роли старшего друга или даже отца»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо поделился мнением о главном тренере петербургской команды Сергее Семаке.

Бразилец назвал Семака лучшим тренером России на сегодняшний день. По словам Клаудиньо, наставник очень тепло относится к своим подопечным, а также отлично понимает все мелкие нюансы жизни игроков, так как ранее и сам был футболистом.

«Сергей Семак — прекрасный тренер, который сам был профессиональным футболистом с крутой карьерой. Он часто выступает в роли старшего друга или даже отца. Конечно, он мог бы тренировать европейский клуб», — цитирует Клаудиньо РИА Новости.

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. С тех пор российский специалист четыре раза приводил «сине-бело-голубых» к победе в чемпионате России. После 23 туров текущего розыгрыша РПЛ петербуржцы уверенно возглавляют турнирную таблицу, опережая своего ближайшего преследователя «Ростов» на девять очков.