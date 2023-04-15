Бышовец: «Увольнение Йокановича — вопрос времени»

Российский тренер Анатолий Бышовец уверен, что наставник «Динамо» Славиша Йоканович потеряет работу.

«Увольнение Йокановича — вопрос времени. Надо ждать окончания чемпионата и принимать решение по главному тренеру. Но Славише не удалось реализовать потенциал, который есть у «Динамо», ему не удалось поставить командную игру», — заявил Бышовец Metaratings.

Сегодня, 15 апреля, «бело-голубые» смогли одержать волевую победу над «Пари НН» (3:1) в матче 23-го тура чемпионата России.

После 23 игр «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своей копилке 39 набранных очков.