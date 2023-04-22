Шунин прокомментировал поражение от «Зенита»

Голкипер столичного «Динамо» Антон Шунин прокомментировал поражение от петербургского «Зенита» в 24-м туре Премьер-лиги.

«Думаю, мы в целом достаточно неплохо играли, хорошо перестраивались, разыгрывали. Не сказать, что контролировали игру, но при этом «Зенит» — сильный соперник, а у нас много что получалось», — заявил вратарь «бело-голубых», чьи слова приводит «Спорт-Экспресс». По словам Шунина, у «Динамо», несмотря на отсутствие серьёзных моментов, были неплохие подходы, а на пропущенные голы во второй половине повлияли усталость и необходимость раскрываться.

Напомним, что «Динамо» уступило «Зениту» со счётом 1:3. Подопечные Славиши Йокановича остались на пятом месте с 39 очками в турнирной таблице.