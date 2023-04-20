Барбоза — о Кузяеве: «Он может играть в любом чемпионате»

Футбольный агент Паулу Барбоза высказался о шансах полузащитника «Зенита» Далера Кузяева заиграть в Европе. Ранее сообщалось, что 30-летний хавбек не хочет продлевать контракт с санкт-петербургским клубом и планирует трудоустроиться в европейской команде.

«Думаю, он может играть в любом чемпионате, учитывая его позицию. Хороший и талантливый футболист может играть везде. Вопрос только в желании», — приводит слова Барбозы «Чемпионат».

Агент отметил, что не стоит обращать внимание на возраст Кузяева, ведь в Европе 30 лет считается нормальным возрастом, он спокойно может провести еще три-четыре сезона.

Текущий трудовой договор хавбека с «Зенитом» истекает предстоящим летом.