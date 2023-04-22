Агент Барриоса высказался о будущем игрока в «Зените»

Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, ответил на вопрос о будущем своего клиента.

«Еще рано говорить о том, останется ли Вильмар в клубе на следующий сезон. Пока он принадлежит «Зениту» и думает только о том, чтобы выиграть с командой 5 титулов подряд. Ни о чем другом речь не идет», — приводит слова Поссо Sport24.

Напомним, 29-летний колумбиец выступает за «Зенит» с 2019 года. В текущем сезоне Барриос провел 24 матча во всех турнирах, забил один мяч и сделал один ассист. Контракт хавбека с санкт-петербургским клубом рассчитан до лета 2026 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 20 миллионов евро.