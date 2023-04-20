Сёмин: «Зенит» заслуженно станет чемпионом»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о текущей ситуации в турнирной таблице РПЛ.

Специалист отметил, что сместить «Зенит» с первой строчки будет сложно, однако борьба за призовые места обещает быть интересной.

«Зенит» провёл сезон стабильнее всех и заслуженно станет чемпионом. Но борьба за серебро и бронзу чемпионата обещает быть очень интересной. ЦСКА, «Динамо», «Спартак» и «Ростов» разыграют между собой места в тройке», — цитирует Сёмина «РБ Спорт».

После 23-туров чемпионата России «Зенит» опережает своего ближайшего преследователя «Ростов» на девять очков. Следом идут «Спартак» с ЦСКА, отстающие от южан на одно и два очка соответственно. До конца сезона командам осталось провести по семь матчей.