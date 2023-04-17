Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич готов вернуться в Россию.

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», Николич готов летом рассмотреть предложения из РПЛ. Ранее сообщалось, что за событиями вокруг Николича следит «Динамо».

При этом, приоритет для Николича — работа в клубе, играющем в еврокубках, и его агенты сейчас активно прорабатывают этот вопрос. Однако, в отличие от лета 2022 года, когда Николич отказывался от возможности тренировать в России, сейчас он такое развитие событий допускает.

Напомним, сербский специалист работал в «Локомотиве» с 2020 по 2021 год и успел выиграть с «железнодорожниками» Кубок России.