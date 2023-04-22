Гладилин: «Победа «Зенита» закономерна»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился своим мнением об итогах центрального матча очередного, двадцать четвертого тура российского чемпионата. По его словам, питерский «Зенит» с хорошо отлаженной и вышколенной игрой имел большое преимущество и обыграл оппонента совершенно заслуженно.

- У петербургского клуба поставлена игра, у «Динамо» ее нет, они бьются, ищут что-то, тренер новый. А Семак уже наладил игру, исполнители все у них в строю, все здоровы. Победа закономерна по всем статьям, - цитирует Гладилина Газета.Ru.

В следующем туре лидер чемпионата сыграет в Самаре с местными «Крыльями Советов».