Рыков — о «Динамо»: «В столетие клуба болельщики хотели видеть команду в финале Кубка России»

Бывший защитник «Динамо» Владимир Рыков поделился мнением о результатах московской команды в нынешнем сезоне. Напомним, вчера, 18 апреля, «Динамо» исполнилось 100 лет.

После 23 туров РПЛ динамовцы занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 39 очков. Также «бело-голубые» уже успели вылететь из Кубка России, уступив тольяттинскому «Акрону» (0:0, 1:4 — пен) в матче 1/2 финала турнира (Путь регионов).

«Мы слышали, что руководство клуба ставило задачу попасть в тройку по итогам РПЛ. Был неприятный вылет из Кубка России. В столетие клуба болельщики хотели видеть команду в финале», — цитирует Рыкова «Спорт-Экспресс».

Свой ближайший матч «Динамо» проведёт 22 апреля против «Зенита». Начало — в 19:00 по московскому времени.