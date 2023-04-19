В ГУМе открылся новый флагманский магазин «Динамо», который уже сегодня начнет принимать посетителей. Одним из гостей закрытого мероприятия стал бывший защитник «бело-голубых» Владимир Рыков, который в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о медальных перспективах команды в чемпионате, а также порассуждал о будущем молодых динамовцев Арсена Захаряна и Константина Тюкавина.

- Что для вас означает столетний юбилей «Динамо»?

- Это очень приятное событие для всех болельщиков и всего общества «Динамо». Люди болеют за этот клуб, любят его. Вот открыли замечательный магазин в центре Москвы. В такой особенный год все ждали, что «Динамо» в Кубке дойдет до финала и в чемпионате дотянется до призовой тройки. Это было бы замечательно. Но для этого нужно будет вытеснить кого-то, кто сейчас там находится: «Ростов», «Спартак» и ЦСКА. Сейчас будет важная игра с «Зенитом». Если «Динамо» возьмет очки, можно обогнать любого соперника. Хотя в этом году пока дела у «Динамо» идут тяжело. Надеюсь, что ребята соберутся и выдадут сильную концовку чемпионата.

- Почему весной у команды не так хорошо получается, как от нее ожидали? В обороне проблемы, в атаке тоже.

- Была перестройка. Много людей ушло. Шиманьски, Ордец, Бальбуэна. Это ведь ключевые позиции. И этим ребятам не нашли качественных замен. Плюс новый тренер. Возможно, футболисты не до конца понимают, во что играют. В этом и есть сложность.

- А вы поняли, во что хочет играть Йоканович?

- Пока я только вижу, что тренеру не удалось заменить ушедших футболистов. А понять, какой он хочет видеть футбол, мне сложно, потому что для этого нужно находиться внутри команды.

- То есть, «Динамо» образца Шварца было сильнее?

- Мне больше нравилось «Динамо» образца 2011 года при Сергее Силкине.

- Если не получится решить задачу попадания в тройку, Йокановича уволят, как думаете?

Реклама

- Руководство заявляет, что будет оценивать результаты работы тренерского штаба в конце сезона. Возможно, у него еще есть какие-то задачи – например, развитие молодых игроков. Мы же не знаем этого. Но видно, что при нем Тюкавин прибавляет. Захаряну тяжело, но это больше психологический момент из-за того, что он не уехал в другой клуб в Европу. Поэтому сейчас он играет с перепадами.

- Что думаете о будущем этих ребят? Их сватают то в «Зенит», то в Европу.

- Я читал интервью Дмитрия Гафина (член совета директоров «Динамо», - прим. ЕФ). Он сказал, что ребята защищены контрактами. Да и официальных предложений пока не поступало. Думаю, руководство будет принимать решение и разговаривать с игроками. Тюкавин – коренной динамовец. У него отец тоже выступал в этом клубе, и я не думаю, что он будет сильно рваться уходить в «Зенит» или другую команду, если ему здесь создадут все условия для игры, дадут достаточно игрового времени, чтобы он развивался и двигался дальше.

- Захарян и Тюкавин не переросли уровень «Динамо»? Может им уже пора в Европу?

- Сейчас такое время, что в Европу уехать тяжело. Какие-то единицы уезжают, и я буду только рад, если эти ребята попробую там свои силы.

- Если ехать, то в клуб уровня «Челси» или лучше начать с кого-то попроще?

- Мы видим, что сразу никто тебя в состав не поставит, особенно в «Челси». Поэтому возможно, стоит начать со среднего клуба, с амбициями, который хочет выращивать молодых игроков.

- Слышали, что Шварца уволили из «Герты»?

- Да, я читал. Знаю, что его клуб выступал не очень хорошо. Ему дали время поработать подольше, исправить ситуацию, но что-то не получилось. Поэтому логично, что его уволили.

- Хотели бы, чтобы Шварц вернулся в «Динамо»?

- Если он приедет, я только за. И болельщики были бы рады, я думаю. Но в данное время это вряд ли возможно.

Елена Григорьевская