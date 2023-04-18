Кокорин кратко поздравил «Динамо» с вековым юбилеем

Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин лаконично поздравил свой бывший клуб, московское «Динамо» с вековым юбилеем.

«С днем рождения, «Динамо» Москва. Спасибо за всё», - пишет футболист в соцсети.

Напомним, 18 апреля «Динамо» отмечает вековой юбилей со дня основания клуба.

«Динамо» стало первым клубом во взрослой карьере Кокорина, несмотря на то, что сам Александр является воспитанником академии другого столичного клуба – «Локомотива». Кокорин провёл в «Динамо» восемь лет с небольшим перерывом на переход в махачкалинский «Анжи» – с 2008 по 2016 год. А после отправился в питерский «Зенит».