Семак высказался об игре «Зенита» в нынешнем сезоне

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак высказался об игре своей команды в нынешнем сезоне.

Специалист отметил, что на 80-90% этого сезона в команде удовлетворены качеством и результатами, а по поводу максимального удовлетворения наставник дал понять, что его невозможно добиться, так как в каждом матче есть определенные ошибки.

«Я думаю, что наша команда проводит очень хороший сезон, очень цельный, очень уверенный. Игра нашей команды мне нравится», - приводит слова Семака «Чемпионат».

«Зенит» после 23 туров является лидером турнирной таблицы РПЛ, опережая «Ростов» на девять баллов.

В ближайшем туре команда с берегов Невы на своем поле сыграет против «Динамо».