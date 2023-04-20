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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Вяльбе: «Почему народ смотрит АПЛ? Там конкуренция, а у нас «Зенит» — и всё»

20 Апреля 2023 • 09:51 Комментировать (1)
Зенит
...
Динамо Москва
22.04 19:00

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе призналась, что смотрит чемпионаты мира и Европы по футболу, а также поделилась мнением на тему того, почему российских болельщиков больше привлекают европейские чемпионаты, нежели РПЛ.

«Почему наш футбол активно народ не смотрит, а смотрит Английскую премьер-лигу, немецкий или итальянский чемпионаты? Потому что там интереснее. Там больше конкуренция. А у нас всё ясно: «Зенит» — и всё», — приводит слова Вяльбе «Спорт-Экспресс».

После 23 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Зенит» уверенно возглавляет турнирную таблицу, опережая своего ближайшего преследователя «Ростов» на девять очков. Отметим, что клуб из Санкт-Петербурга является победителем четырёх последних сезонов.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Елена Вяльбе
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Комментарии (1)
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Zenituwka
20 Апреля 2023 в 09:59
Потому что там в футбол играют, а в России только душат. То гуся, то болельщиков, то футболистов, то клубы.
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