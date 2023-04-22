Дьяков: У «Динамо» нет командной игры в атаке

Бывший футболист «Динамо» Виталий Дьяков высказался об игре в атаке «бело-голубых».

«Динамо» в атаке играет очень хаотично. Командной игры в атаке нет, только за счет индивидуальных действий. Тюкавин последние матчи был хорош, забивал. У Смолова была травма. Для нападающего важны голы. Я бы их попробовал вместе поставить, было бы интересно», — приводит слова Дьякова Rusfootball.

22 апреля «Динамо» проиграло «Зениту» со счетом 1:3 в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги.

На данный момент столичный клуб занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в своей копилке 39 очков.

