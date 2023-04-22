Агент: «Нет никаких шансов, что Шиманьски вернётся в Россию»

Мариуш Пекарски, агент полузащитника «Динамо» Себастиана Шиманьски, выступающего сейчас на правах аренды за нидерландский «Фейеноорд», сообщил, что его клиент не вернётся в Россию.

По словам агента, ближе к концу текущего сезона «Фейеноорд» обсудит с «Динамо» переход 23-летнего поляка на постоянной основе.

«Не будем забывать, что Себастиан находится в аренде. Поэтому все стороны должны прийти к соглашению: «Фейеноорд», «Динамо» и мы. Нет никаких шансов, что Себастиан вернётся в Россию», — цитирует Пекарски Sport.pl с ссылкой на YouTube-канал Pro Gwizdku.

В текущем сезоне Шиманьски провёл за «Фейеноорд» 35 матчей, забил девять голов и отдал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Польши 14 миллионов евро.