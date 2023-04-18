Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поздравил «бело-голубых» со столетием.

- Когда был лучший период в истории клуба?

- Каждое поколение внесло лепту в развитие клуба. Под динамовским флагом выступали выдающиеся люди, которые становились чемпионами Европы и олимпийскими чемпионами. Выделить конкретный временной период нереально сложно. Мы все гордимся, что были в этом клубе и хотим, чтобы он развивался, а молодые мальчишки и девчонки прославляли наши цвета.

- Вы упомянули девчонок, а как раз недавно открылся женский футбольный клуб «Динамо». Как вы к этому относитесь?

- Если девчонки хотят играть в футбол, то почему нет? Во всём мире женский футбол развивается. Возьмите последний чемпионат мира – сколько внимания он к себе привлёк. Не меньше, чем матчи мужских сборных. Молодёжь тоже ходит на женские матчи.

- Лучший период в истории клуба вы не стали выделять, а что с худшим?

- Я оптимист и никогда не думаю о худших временах. А что, были такие?

- Сезон в Первой лиге.

- А, вы про это. Когда-то клуб должен был вылететь. Все московские клубы прошли через это, так что бывает.

- Вы провели шесть лет в команде. Можете назвать сильнейших одноклубников, с которыми вы выступали?

- Виктор Лосев, Александр Бородюк, Андрей Кобелев, Игорь Добровольский. Ещё Симутенков, Тетрадзе, Кирьяков, Уваров, Прудников, Буланов, Александр Новиков. То поколение, с которым я начинал. Невозможно уместить всех в одну строчку, не хочу никого обидеть. У нас был тёплый и здоровый коллектив.

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- Общаетесь с тем составом?

- Конечно! До сих пор играю за команду ветеранов московского «Динамо».

- Можете выделить кого-то из тренеров в качестве лучшего?

- Эдуард Малафеев, Анатолий Бышовец, Семён Альтман, Адамас Голодец, Валерий Газзаев. Каждый из них внёс в мой рост свою лепту. Они отдали душу и сердце, чтобы мы развивались.

- Самое хорошее у «Динамо» впереди?

- Самое лучшее только впереди! У «Динамо» великое будущее. Это великий клуб, великая команда.