В «Динамо» высказались об интересе к игроку «Сочи» Коваленко

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос о возможном подписании полузащитника «Сочи» Александра Коваленко. Отметим, на данный момент 19-летний хавбек находится в аренде в «Крыльях Советов».

«Интерес к Коваленко? Мы не будем сейчас комментировать наши планы и скаутские списки. Это было бы некорректно и неэффективно для нас», — приводит слова Пивоварова Sport24.

При этом функционер заявил, что у «Динамо» есть списки на усиление, клуб постоянно ведет работу в этом направлении.

В нынешнем сезоне Коваленко провел 30 матчей во всех турнирах, в которых стал автором двух забитых мячей и сделал три ассиста.