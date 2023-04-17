Камоцци рассказал, почему в «Зените» не играют воспитанники команды

Футбольный менеджер Франко Камоцци объяснил, почему воспитанники «Зенита» не играют в основной команде.

«Во всех академиях и командах РПЛ есть хорошие молодые игроки. Но тогда должно быть доверие и терпение, но в «Зените» ждать не хотят, поэтому они и интересуются уже готовыми молодыми россиянами», — приводит слова Камоцци Sport24.

Можно взять пример Зелимхана Бакаева, который перешел в «Зенит» из «Спартака» и почти не играет, это и говорит о том, что в санкт-петербургском клубе не ждут, там сразу нужно давать результат, добавил Камоцци.

«Зенит» уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 55 очков за 23 игры.