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Йоканович: «Не могу сказать, что сегодняшний результат несправедливый»

22 Апреля 2023 • 21:27 Комментировать
Зенит
3:1
Динамо Москва
окончен

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович на пресс-конференции после матча с «Зенитом» (1:3) дал комментарий по игре.

- Как и ожидалось, «Зенит» сегодня достаточно быстро играл и двигал мяч. В то же время мы провели достаточно неплохо первый тайм. Нельзя сказать, что у игроков «Зенита» многое получалось, что они создавали  много моментов. У нас в общем то тоже были опасные моменты. Если говорить о пропущенных мячах, то первые два мяча пришли из-за ошибок. Второй мяч - это, конечно, исключительно индивидуальное мастерство игроков «Зенита». Далее мы пытались как-то переломить игру, забив ответный гол, нам дальше, возможно, не хватило сил. Мы пытались гнуть свою линию, но не так  много минут прошло после забитого нами мяча, и «Зенит» смог снова довести преимущество до двух голов.

- Месяц назад вы здесь победили в серии пенальти. Какие наработки с того матча вы перенесли на этот матч? Какой в целом был план на игру?

- Сегодня была достаточно похожая игра на ту, что мы провели на Кубок. Как ни удивительно, схожесть была именно в том, что в концовке мы были свежее. Наверное, тот ответный гол, который мы забили, он нам поначалу придал сил, которые могли нас двинуть дальше. Но повторюсь, допущенные результативные ошибки оказались очень серьезными. Опять же я не могу сказать, что  сегодняшний результат несправедливый. Сегодня и в кубковой игре было очень много схожих моментов.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Славиша Йоканович
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