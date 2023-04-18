Клаудиньо обратился к болельщикам «Зенита»

Бразильский и российский полузащитник «Зенита» Клаудиньо обратился к болельщиком питерской команды.

«Поддержка наших болельщиков имеет огромное значение для нашей команды, мы нуждаемся в них. Это наша сила, это наш 12‑й игрок на поле, без них — всё не то», - признаётся футболист пресс-службе «сине-бело-голубых», добавив, что надеется на поддержку болельщиков в финальной части сезона.

Ранее Клаудиньо рассказал, чем предпочитает заниматься в свободное от матчей и тренировок время.

Питерский «Зенит» после 23 туров РПЛ идёт на первом месте с комфортным отрывом от второй строчки в девять очков.