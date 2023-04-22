Орещук: «Захарян перерос РПЛ, ему надо уезжать»

Роман Орещук высказался об игре полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна во встрече против петербургского «Зенита».

«Арсену нужно уже уходить, он перерос РПЛ, ему надо уезжать. Большой минус в том, что ему не удалось уехать в Англию. Захаряну надо прогрессировать, он уже варится непонятно в чем. У него нет мотивации играть», — заявил бывший спортивный директор «Динамо» в интервью изданию «РБ Спорт».

По его мнению, Захарян может рассмотреть вариант с арендой, если не будет возможности переехать окончательно. Также Орещук считает, что за ещё один сезон в России Арсен станет самым обычным футболистом.

Напомним, что в нынешнем сезоне Премьер-лиги Арсен Захарян провёл 21 матч, забив три гола при шести ассистах.