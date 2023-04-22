Барриос поделился ожиданиями насчёт чемпионского матча «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос ответил на вопрос, важно ли для него то, в каком матче команда оформит чемпионство.

Ранее Геннадий Орлов, известный комментатор и фанат «Зенита», предположил, что «сине-бело-голубые» оформят титул 7 мая по итогам матча против «Спартака» на своём поле.

«Мне очень хочется, чтобы это произошло в домашнем матче. Тогда такой великий день можно будет отпраздновать с нашими болельщиками в родных стенах. Это самое крутое празднование в футболе. Но если эксперты считают, что такое может произойти в игре со «Спартаком», пусть так и будет», - сказал Барриос, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

На текущий момент «Зенит» уверенно лидирует в Премьер-лиге, опережая второй «Ростов» на девять зачётных баллов. Питерцы могут стать чемпионами России пятый год подряд.