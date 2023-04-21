Желудков: «Зенит» обыграет «Динамо»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Юрий Желудков высказался о предстоящем матче Премьер-лиги против «Динамо».

«Зениту» будет сложно в каждой игре – на чемпионов настраиваются по-другому. Но думаю, что «Зенит» обыграет «Динамо». Другого исхода не будет – у «Динамо» не будет шансов», – заявил чемпион СССР - 1984 в интервью «Чемпионату».

Напомним, что «сине-бело-голубые» лидируют в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая второе место на девять очков. «Динамо» находится на пятой строчке. Стартовый свисток матча 24-го тура на «Газпром Арене» назначен на 19:00 по московском времени завтра, 22 апреля.