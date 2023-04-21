Колыванов: «Динамо» сделает всё для попадания в тройку»

Бывший форвард «Динамо» Игорь Колыванов высказался о предстоящем поединке «бело-голубых» против «Зенита» в 24-м туре РПЛ.

«Динамо», чтобы постараться догнать тройку, от которой отрыв немаленький, сделает всё, навяжет борьбу «Зениту». Но «Зенит» играет дома, при своих трибунах, конечно, им хочется укрепить свой очковый отрыв. И они тоже все сделают всё, чтобы оторваться ещё больше», — заявил экс-игрок сборных СССР, СНГ и России в интервью изданию «РБ Спорт».

По его словам, нельзя забывать об умении «Динамо» «выстрелить», также отметив, что попадание в тройку в текущей ситуации для подопечных Славиши Йокановича по итогам сезона станет невероятным успехом.

Напомним, что «Зенит» примет «Динамо» завтра, 22 апреля. Стартовый свисток назначен на 19:00 по московскому времени.