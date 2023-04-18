Назначен судья на дерби ЦСКА – «Локомотив»

Российский футбольный союз обнародовал информацию о судейских назначениях на матчи 24-го тура Премьер-лиги. Рассказываем о назначениях на самые интересные игры.

Воскресное дерби Москвы между ЦСКА и «Локомотивом» обслужит бригада Сергея Карасёва. У мониторов ему помогут Артём Любимов (ВАР) и Андрей Веретёшкин (АВАР).

На субботнем матче между «Зенитом» и «Динамо» отработает бригада Виталия Мешкова. В качестве ВАР трудиться будет Алексей Сухой, а в качестве АВАР – Максим Гаврилин.

Что касается матча между «Спартаком» и «Краснодаром», то судить его будет бригада Владислава Безбородова. У мониторов отработают Иван Сиденков (ВАР) и Дмитрий Чельцов (АВАР).