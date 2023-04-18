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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Назначен судья на дерби ЦСКА – «Локомотив»

18 Апреля 2023 • 16:14 Комментировать (1)
Зенит
...
Динамо Москва
22.04 19:00

Российский футбольный союз обнародовал информацию о судейских назначениях на матчи 24-го тура Премьер-лиги. Рассказываем о назначениях на самые интересные игры.

Воскресное дерби Москвы между ЦСКА и «Локомотивом» обслужит бригада Сергея Карасёва. У мониторов ему помогут Артём Любимов (ВАР) и Андрей Веретёшкин (АВАР).

На субботнем матче между «Зенитом» и «Динамо» отработает бригада Виталия Мешкова. В качестве ВАР трудиться будет Алексей Сухой, а в качестве АВАР – Максим Гаврилин.

Что касается матча между «Спартаком» и «Краснодаром», то судить его будет бригада Владислава Безбородова. У мониторов отработают Иван Сиденков (ВАР) и Дмитрий Чельцов (АВАР).  

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Краснодар Динамо Москва Владислав Безбородов Сергей Карасёв Виталий Мешков
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Комментарии (1)
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wertygaz
18 Апреля 2023 в 18:16
Почему опять Безбородов на Спартак, специально игрока Зенита ставят (В 1991 году играл за «Зенит» (Санкт-Петербург) издеваются, с ним очень много скандалов связано. А ему хоть бы что...
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