Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру»

объяснил, почему форвард не попал в заявку на матч 24-го тура Российской премьер-лиги с «Зенитом». Место на острие атаки «бело-голубых» с первых минут займёт Фёдор Смолов.

«С ним всё в порядке, он простудился, немного заболел. Если бы была травма, клуб сообщил об этом», - сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, матч между «Зенитом» и «Динамо», пройдёт сегодня, 22 апреля, и начнётся в 19:00 по московскому времени. Ранее московский коллектив обыграл команду Сергея Семака в Кубке России.