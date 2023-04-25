Футбольный эксперт Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги 24-го тура РПЛ.

- Какие результаты в этом туре вас удивили?

- Не сказал бы, чтобы прямо удивили. Выделяется вчерашняя встреча «Спартака» с «Краснодаром», но я ожидал, что будет такая борьба. Хотя она получилась даже чересчур. Это подчеркивает слабость игры в обороне обеих клубов.

- Выход Промеса перевернул игру «Спартака» в атаке. Неужели один футболист может делать погоду в игре команды, или это психологический момент?

- Психологический. Поначалу, когда он вышел, неточно отдавал пасы. Но с появлением Квинси на поле команда взбодрилась. И судья чуть-чуть взбодрил «Спартак».

- Имеете в виду пенальти?

- Да-да. У нас все уже к этому сводится - как получить пенальти. Прошедший тур был особенно ярким в этом плане. Везде их штамповали.

- ЦСКА упустил победу над «Локомотивом», который играл в меньшинстве. Как так произошло?

- Это встреча подчеркнула слабость ЦСКА, как ни странно. Команда доминировала всю игру, но замены не пошли ей на пользу ЦСКА. В этом виноват тренер. «Армейцы» впереди ярче не стали и сзади заиграли хуже.

- Владимир Федотов убрал нападающих. Он хотел удержать победный счет?

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- Вряд ли он думал только об этом. «Армейцы» понимали, что если сядут в глухую оборону – это чревато ошибками. Но те, кто вышел на поле, были явно слабее тех, кто его покинул. Боюсь, эти два очка могут стать ключевыми в борьбе за серебряные медали. Даже победа ЦСКА в очной игре с конкурентами не позволяет догнать «Ростов». Тем более, впереди еще есть матчи, где «армейцы» могут потерять очки.

- «Ростов» уверенно разобрался с «Уралом». Как оцените этот результат?

- Здесь тоже были судейские неясности, но все-таки «Ростов» выиграл достаточно уверено и заслуженно. Притом, что там есть спорные моменты по игре. Но команда Карпина выглядела хорошо большую часть встречи.

- Удивляет, что «Урал» сдулся?

- Уже нет. Сначала удивляло. А сейчас они уже туров пять-шесть не могут выиграть. Это много. В чем проблемы «Урала»? Индивидуальные ошибки игроков. Они теряют концентрацию, допускают ляпы. Тяжело играть, когда ты ни за что не борешься. Нет мотивации. Они хотят выиграть, но нет цели.

- «Зенит» без проблем разобрался с «Динамо». Многие эксперты полагали, что «бело-голубые» вмешаются в медальную гонку, но отставание от третьего места выросло до 9 очков. В этом сезоне они останутся без медалей?

- Этот проигрыш окончательно выбил «Динамо» из этой гонки. И по делу. «Зенит» был сильнее. Хотя у москвичей была возможность зацепиться, тем более в такую дату – столетие клуба, но не получилось. Не скажу, что они играли плохо, но не было какого-то вдохновения.

- «Химки» разгромили «Торпедо» в битве аутсайдеров и отстают от зоны стыков на одно очко. Смена тренера пошла команде на пользу?

- Естественно. А вот к «Торпедо» есть вопросы. С приходом туда нового наставника они тоже стали лучше играть, но не намного. А вот «Химки» набирают. Это было явно видно в данной битве. Они могут зацепиться, потому что есть цель остаться в РПЛ. А вот их конкурент, «Факел», теряет позиции, и ему срочно надо что-то делать. Ребятам надо встряхнуться.

- Снова оступился «Сочи», проиграв «Ахмату». В чем секрет успеха грозненцев, которые поднялись на пятую строчку?

- Не сказал бы, что команда показывает что-то выдающееся. Они цепляются за то, что у них есть. Все происходит за счет индивидуальных действий футболистов. «Ахмат» мало пропускает. Есть сплоченность в командных действиях. Но я бы не сказал, что они показывают какой-то хороший футбол, как, например, «Оренбург». Но он, как ни странно, набирает меньше очков.

- У кого больше шансов на серебро: у «Ростова» - из оставшихся матчей выделяются две игры с конкурентами на выезде: «Спартаком» и ЦСКА. У «Спартака» игра с «Зенитом» и все остальные соперники мотивированные, у ЦСКА – почти все оппоненты из первой восьмерки.

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- Каждая игра будет важна. И я не вижу лидера гонки. Даже ЦСКА еще может подняться на второе место, если кто-то расслабится. В общем, кто будет стабильнее, тот и возьмет серебряные медали. Плюс все решат очные противостояния.

Елена Григорьевская